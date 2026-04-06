Real Madrid : la nouvelle sortie forte de Vinicius Jr sur le racisme

Présent en conférence de presse avant le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Vinicius Jr est revenu sur l’un des fléaux actuels de la planète football : le racisme. «Mon combat et mes opinions contre le racisme ? C’est un sujet difficile. Ça arrive beaucoup. On a vu récemment Lamine Yamal en souffrir», a tout d’abord lancé l’ailier merengue.

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Et d’ajouter : «il s’est exprimé et en a parlé. Nous devons être solidaires là-dedans, tous ceux qui ont une voix. Je ne dis pas que l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal ou même le Brésil sont des pays racistes. Mais il y a des personnes racistes présentes dans ces pays. Nous devons nous battre contre ça». Le message est passé !