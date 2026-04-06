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Real Madrid : la nouvelle sortie forte de Vinicius Jr sur le racisme

Par Josué Cassé
1 min.
Vinicius Jr face à Manchester City @Maxppp

Présent en conférence de presse avant le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Vinicius Jr est revenu sur l’un des fléaux actuels de la planète football : le racisme. «Mon combat et mes opinions contre le racisme ? C’est un sujet difficile. Ça arrive beaucoup. On a vu récemment Lamine Yamal en souffrir», a tout d’abord lancé l’ailier merengue.

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Et d’ajouter : «il s’est exprimé et en a parlé. Nous devons être solidaires là-dedans, tous ceux qui ont une voix. Je ne dis pas que l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal ou même le Brésil sont des pays racistes. Mais il y a des personnes racistes présentes dans ces pays. Nous devons nous battre contre ça». Le message est passé !

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