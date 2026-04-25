Real Madrid : la relation entre Mbappé et Arbeloa au cœur des débats

Ce samedi matin, Kylian Mbappé est au centre de tous les débats en Espagne. Auteur d’une prestation décevante face au Real Betis (1-1), le Français a également du céder sa place sur blessure en fin de rencontre. Si pour le moment les premières tendances sont positives, en Espagne, on évoque aussi sa relation avec Arbeloa depuis quelques semaines maintenant.

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Selon les informations de la COPE, Kylian Mbappé n’est pas aussi proche du coach espagnol qu’il ne l’était avec Xabi Alonso. L’ancien coach du Bayer Leverkusen était plus apprécié par Mbappé. Le média espagnol explique que la polémique du like de Mbappé (sur une publication évoquant l’arrivée de Mourinho au Real Madrid) et la réponse glaciale d’Arbeloa sur le sujet en conférence de presse (« que des gens aiment Mourinho ou Julia Roberts ne me dérange pas, ça ne me fait ni chaud ni froid, ce n’est pas grave »), illustre bien ce mal-être. Les deux hommes entretiennent une relation purement professionnelle sans affinité particulière.