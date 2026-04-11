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Premier League

Arsenal : la prestation catastrophique de Declan Rice et Martin Zubimendi

Par Tom Courel
1 min.
Declan Rice, à Arsenal @Maxppp
Arsenal 1-2 Bournemouth

Si Arsenal a maîtrisé le Sporting en Ligue des Champions il y a quatre jours, c’était tout autre en Premier League face à Bournemouth ce samedi. En effet, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas résisté face aux visiteurs à Londres, s’inclinant terriblement (1-2). Par ailleurs, la peur commence à se profiler en interne, car Manchester City ne va rien lâcher derrière et la performance des milieux de terrain a également été très décevante aujourd’hui.

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Le duo Declan Rice - Martin Zubimendi, positionné entre les lignes à l’Emirates Stadium, a en effet perdu le ballon à 29 reprises. L’Anglais a manqué de concentration… 17 fois. Son coéquipier espagnol a manqué de justesse 12 fois. Un manque de communication flagrant. Certes, les Londoniens sont encore leaders au classement, mais les Slyblues restent déterminés à récupérer leur place.

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