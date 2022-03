La presse espagnole se lâche et ridiculise le PSG

La suite après cette publicité

On le sait, en Espagne, le PSG n'est pas forcément très bien vu. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls points où les supporters du Real Madrid et du FC Barcelone - les deux clubs les plus supportés du pays - sont sur la même longueur d'onde. Tous voient d'un très mauvais oeil l'émergence d'un club dit "non-historique", uniquement construit grâce à l'argent d'un état, selon leur point de vue. Dès le coup d'envoi, les supporters présents au Bernabéu ont voulu faire passer des messages très clairs : les Rois d'Europe, c'est nous. Et après la qualification madrilène, c'est un véritable déchaînement de l'autre côté des Pyrénées.

« Le PSG, avec les pétrodollars, rentre chez lui. Ici c'est le Bernabéu, c'est la Ligue des Champions. Et ici, PSG, il faut savoir prendre cher », a expliqué Antonio Romero sur la Cadena SER, suivi par son collègue Anton Meana : « on célèbre le fait que, même si tu as beaucoup d'argent, on ne peut pas lutter si facilement contre le Real Madrid en Europe ».

Les journalistes se lâchent

Dans l'émission El Chiringuito, où on hésite pas à troller et à se lâcher, on s'en est donné à coeur joie. « Mbappé s'est rendu compte ce soir qu'il a fait le bon choix », a lancé le présentateur de l'émission Josep Pedrerol. Le consultant Jota Jordi, réputé pour être extrêmement pro-Barcelone, a aussi tenu à se mêler à la fête : « je ne vais jamais être content d'une victoire du Real Madrid, je veux qu'il perde tout. Mais au fond de moi il y a une petite partie qui est contente de l'élimination du PSG, ça démontre qu'avec l'argent et les pétrodollars, on ne gagne pas des titres, et surtout pas la Ligue des Champions ».

Tomas Roncero, qui travaille notamment pour l'émission ainsi que pour AS et la Cadena SER, s'est aussi régalé : « l'histoire, ça ne s'achète pas. Et l'histoire, c'est le Real Madrid ». Dans Marca, on tacle aussi. « Le foot est grand. Il faudrait remercier l'UEFA d'avoir refait le tirage », peut-on lire sur le site du journal espagnol, en référence au fameux tirage au sort qui avait été répété en raison d'une erreur dont on se souvient tous. Nul doute que dans un coin de l'Espagne, un certain Javier Tebas aura lui aussi dormi sur ses deux oreilles et avec un sacré sourire...