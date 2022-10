Manchester United pense à libérer Cristiano Ronaldo de son contrat !

La suite après cette publicité

Le deuxième mariage de Cristiano Ronaldo (37 ans) avec Manchester United tourne au fiasco. Après avoir voulu quitter Old Trafford l’été dernier pour rejoindre une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, le Portugais s’est ensuite brouillé avec tout le staff technique des Reds Devils. La faute au traitement que lui réserve Erik ten Hag. Sous les ordres du Batave, CR7 n’a été titularisé qu’à deux reprises en championnat.

Trop c’est trop pour le quintuple Ballon d’Or. Non utilisé hier contre Tottenham, Ronaldo aurait refusé de jouer avant de filer au vestiaire alors que la rencontre n’était toujours pas terminée ! Un acte de rébellion qui n’est pas passé au sein du club anglais qui a écarté son numéro jusqu’à nouvel ordre. Pas de match contre Chelsea pour CR7 donc. Depuis, tous les détails sur la relation tumultueuse entre le joueur et le staff mancunien ne cessent de fuiter dans les médias britanniques.

Un divorce dès le mois de janvier

On a ainsi appris que Ronaldo ne pouvait plus sentir une partie du staff de ten Hag. Autant d’éléments qui rendent inéluctable le départ de l’ancien Bianconero. Un départ qui a même de grandes chances de se produire dès le mois de janvier. Une solution sans doute envisagée par le joueur, mais aussi par les dirigeants de MU ! Inews affirme en effet que le géant de Premier League envisage une solution radicale.

Manchester United serait tout simplement prêt à libérer Cristiano Ronaldo de son contrat et donc à le laisser filer librement cet hiver si l’agent de la superstar, Jorge Mendes, ne parvient pas à trouver un acheteur ! Un départ forcé qui permettrait à Erik ten Hag de ne plus avoir ce boudeur très encombrant et aux Red Devils d’économiser l’imposant salaire d’un CR7 (500 000€ par semaine environ) sous contrat jusqu’en juin.