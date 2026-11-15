Ronaldinho envoie Endrick en Serie A

Alors qu’il s’apprête à retrouver les terrains avec Ravenne à 46 ans, Ronaldinho n’a pas seulement évoqué son retour au football. L’ancien Ballon d’Or 2005 a également été interrogé sur l’avenir de son compatriote Endrick, actuellement au Real Madrid et annoncé dans le viseur de plusieurs formations italiennes. En manque de temps de jeu en Espagne, le jeune attaquant pourrait envisager un prêt lors du prochain mercato hivernal, à l’instar de ce qu’il avait connu avec l’OL l’année dernière. L’AC Milan et surtout l’AS Roma suivraient attentivement sa situation, avec l’ambition de lui offrir davantage de responsabilités.

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Interrogé sur la possibilité de voir Endrick évoluer en Serie A, Ronaldinho a clairement validé cette perspective dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce samedi : «Endrick en Serie A ? Bien sûr. C’est un joueur capable d’évoluer partout dans le monde : il a participé à de nombreux championnats et a obtenu de bons résultats, en France, au Brésil et en Espagne. Il est très jeune et il joue très bien, oui…» Reste à savoir si cela se confirmera lors de la deuxième partie de saison.