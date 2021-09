JT Foot Mercato : les tops du mercato estival 2021

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United 12 ans après, le rêve est devenu réalité cet été pour les fans des Reds Devils. Le quintuple Ballon d'Or est parti en roi en 2009 auréolé du précieux trophée et revient en véritable légende. Un transfert qui a arrangé tout le monde. La Juventus voulait se débarrasser de l'attaquant et de son imposant salaire. Annoncé proche de Manchester City pendant quelques jours, une discussion avec sir Alex Fergusson a tout changé, CR7 a donc choisi de revenir à United qui a déboursé 15 millions d'euros payables en cinq ans, avec des bonus pouvant atteindre 8 millions.

Barcelone affaiblit par les départs

Son grand rival, Lionel Messi, a définitivement quitté Barcelone, son club de toujours. Alors que tout était bouclé pour une prolongation avec le club catalan, celui-ci a fait marche arrière au dernier moment. Le Barça ne pouvait pas se permettre de payer les émoluments énormes de l'Argentin. Très endetté, Barcelone a dû se résoudre à laisser filer, libre, l'un des meilleurs joueurs de son histoire. À 34 ans, Messi a rejoint le PSG qui a sauté sur l'occasion pour l'enrôler. Le sextuple Ballon d’Or s'est engagé pour deux saisons plus une en option avec l'objectif de remporter sa 5e Ligue des Champions, la première du club français. Un challenge de taille qui est loin d'effrayer la Pulga.

Son ex-coéquipier, Antoine Griezmann, ne s'est jamais vraiment intégré au Barça. Un calvaire de deux ans désormais terminé. Entre sa mauvaise entente avec Messi, ses prestations plus que décevantes sur le terrain, l'attaquant français n'en pouvait plus. Il ne voulait que l'Atlético de Madrid, il a eu finalement gain de cause. Il a été prêté avec une option d'achat obligatoire fixée à 40 M€. Après l’avoir vendu 120 M€ , il y a 2 ans, les Colchoneros ont réalisé un véritable coup de maître en récupérant un joueur qui a brillé sous leurs couleurs. À Barcelone, on compte sur Memphis Depay, arrivé cet été, pour de nouveau faire exalter le Camp Nou.

Champion d'Europe la saison dernière, Chelsea avait des ambitions énormes sur ce mercato. Les Blues avaient érigé en priorité le recrutement d'un attaquant de renom. Les Londoniens sont allés chercher un joueur ayant déjà porté la tunique bleue entre 2011 et 2014: Romelu Lukaku. Chelsea a déboursé pas moins de 115 M€ pour le recruter.

L'Olympique de Marseille agité

En France, L'Olympique de Marseille a aussi animé le marché des transferts. Avec des moyens réduits, les Phocéens ont renforcé intelligemment leur effectif. Le nouveau président, Pablo Longoria, et son équipe ont réalisé de jolis coups : Mattéo Guendouzi, William Saliba, Pol Lirola, Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente, Amine Harit.

Le club phocéen connaît désormais les conséquences et les sanctions des incidents survenus lors de la rencontre face à Nice. Alvaro Gonzalez a pris deux matches fermes, Dimitri Payet un avec sursis. Pablo Fernandez, le préparateur physique de l'OM a été suspendu de ses fonctions officielles jusqu'au 30 juin 2022. De son côté, Nice a pris deux points de pénalité, dont un avec sursis.