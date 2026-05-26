L’Atlético de Madrid pose un ultimatum clair à Julián Alvarez

C’est l’un des dossiers chauds de cette fin de saison à l’approche du mercato estival, avec un intérêt déjà bien réel du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone pour Julián Alvarez, la star de l’Atlético de Madrid pourrait bien animer l’été sur le marché des transferts. Alors que son avenir s’inscrit de plus en plus dans le doute, la presse espagnole évoque une position très claire du club madrilène.

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Comme le rapporte MARCA, la direction rojiblanca veut absolument éviter toute situation qui s’éternise et a décidé de fixer un cadre strict aux négociations. L’objectif est simple : trancher rapidement en cas d’offre concrète, afin de ne pas laisser traîner un dossier jugé trop sensible pour la préparation de la saison prochaine. En clair, Julián Alvarez doit se décider rapidement.