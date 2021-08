Davide Zappacosta quitte Chelsea pour l'Atalanta

Après 4 ans du côté de Chelsea où il avait été recruté pour 25 M€ en provenance du Torino, Davide Zappacosta (29 ans) revient en Italie. Le latéral droit a été transfert à l'Atalanta. Il a signé un contrat de 4 saisons. Un montant de 10 M€ a été évoqué.

En Angleterre, il n'aura finalement porté le maillot des Blues qu'à 52 reprises. Recruté par Conte, il n'avait pas connu le même succès sous Maurizio Sarri, Frank Lampard puis Thomas Tuchel. Ces deux dernières saisons, l'Italien a même été prêté à la Roma puis au Genoa.

