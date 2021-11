Everton : Rafa Benitez veut recadrer Richarlison

Onzième de Premier League avec 15 points, Everton s’est incliné 3-0 le week-end dernier face à Manchester City. Une rencontre durant laquelle Richarlison a reçu un carton jaune, son cinquième depuis le début de la saison en huit matches disputés par le Brésilien, qui le privera du déplacement à Brentford dimanche (15 heures).

« Il sait que c'est trop tôt dans la saison pour recevoir cinq cartons jaunes », a déclaré Rafa Benitez à ce sujet, rapporte The Mirror. « Parfois, sa frustration se manifeste, s'il y a une faute et qu'il ne la reçoit pas, alors sa réaction est incontrôlable. » L’entraîneur espagnol souhaite donc que Richarlison soit « conscient de cela » et qu’il se concentre « sur le jeu, car il peut être un joueur important pour nous et une menace pour les défenseurs s'il reste concentré. »