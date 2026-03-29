EdF Espoirs : mauvaise nouvelle pour Atangana

Le milieu de terrain, Valentin Atangana, a déclaré forfait avec la France Espoirs pour la réception de l’Islande ce lundi (19h) au Stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre. Le joueur a été victime d’un choc à la jambe gauche lors de la séance d’entraînement organisée la veille de la rencontre. Touché durant l’exercice et pris en charge par le staff médical, il n’a pas pu poursuivre la séance sur la pelouse de l’enceinte auxerroise.

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Examiné dans la soirée, le milieu évoluant à Al-Ahli a finalement été contraint de déclarer forfait et va quitter le rassemblement des Bleuets. Cette nouvelle blessure vient s’ajouter à une liste déjà importante d’absents au sein du groupe tricolore, où figurent notamment Mathys Tel, Eli Junior Kroupi ou encore Dilane Bahoya, compliquant encore un peu plus la préparation du match face aux jeunes Islandais.