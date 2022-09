Ligue 1 : le PSG enchaîne à Nantes et reprend son trône de leader

Après la victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse d'Auxerre (2-0) pour le match d'ouverture de la 6e journée, le Paris Saint-Germain souhaitait reprendre sa place de leader, ce qui était possible en cas de victoire à la Beaujoire, où il affrontait le FC Nantes. Pour leur première rencontre officielle cette saison, le club de la capitale s'était largement imposé lors du Trophée des Champions à Tel-Aviv face au dernier vainqueur de la Coupe de France (4-0). Et pour enchaîner un deuxième succès de rang en championnat, le champion de France en titre se devait de prendre les trois points en Loire-Atlantique. Christophe Galtier décidait de laisser Neymar sur le banc, alignant Pablo Sarabia aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque. A Nantes, Antoine Kombouaré faisait confiance à son duo offensif Evann Guessand-Mostafa Mohamed devant le meneur de jeu Ludovic Blas.

Si Moutoussamy n'avait pas pu surprendre Donnarumma en début de rencontre (10e), Danilo (14e) et Marquinhos (15e) n'étaient pas loin de l'ouverture du score, Alban Lafont heureux d'être sur le ballon avant de voir la tête du Brésilien flirter avec son poteau gauche. C'est finalement Mbappé qui débloquait la marque pour le PSG, qui envoyait une frappe lourde sous la transversale adverse (1-0, 18e). Nantes était ensuite réduit à 10 à la suite d'un tacle dangereux de Fabio sur Vitinha, obligé de sortir sur blessure à la suite de la grosse faute nantaise. Après un doublé qui lui était refusé (54e), Mbappé doublait quand même la mise quelques minutes plus tard en reprenant le très bon centre à ras de terre de Messi, auteur de sa deuxième assist de la soirée (2-0, 55e). Après une grosse occasion suivie par Messi dans la foulée (66e), Nuno Mendes fermait la marque d'une frappe puissante qui passait sous plusieurs jambes adverses (3-0, 68à). Une large victoire qui permet au PSG de reprendre son trône de leader, Nantes reste 10e au classement.