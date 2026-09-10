Liga : le Barça a droit à une augmentation de 149 M€ pour sa masse salariale

Comme chaque année, LaLiga a dévoilé la masse salariale accordée à chaque club de première et de deuxième division. « Ce plafond de dépenses pour l’effectif sportif correspond au montant maximal que chaque club/SAD peut dépenser au cours de la saison 2026/2027 après le mercato d’été, et qui comprend les dépenses liées aux joueurs, à l’entraîneur principal, à l’entraîneur adjoint et au préparateur physique de l’équipe première. Ce plafond inclut également les dépenses liées aux équipes affiliées, au centre de formation et aux autres sections. Les postes inclus dans la limite des coûts de l’effectif sportif enregistrable et non enregistrable sont les suivants : salaires fixes et variables, cotisations sociales, primes collectives, frais d’acquisition (y compris les commissions versées aux agents) et amortissements (montant de l’achat des joueurs imputé annuellement en fonction de la durée du contrat du joueur) », explique la ligue espagnole.

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💰 Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los clubes de #LALIGAEASPORTS y #LALIGAHYPERMOTION tras el mercado de fichajes de verano.



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ℹ️ Si quieres entender cómo funciona el LCPD, te lo explicamos en este vídeo: https://t.co/C2n7fJBLMI pic.twitter.com/kdjvvTvAm3 — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 10, 2026

Cette saison encore, c’est le Real Madrid qui bénéficiera de la plus grosse masse salariale de Liga avec 832,786 M€ autorisés. C’est 71,56 M€ de plus par rapport à l’exercice précédent. Bonne nouvelle également pour le FC Barcelone. Limité à 432,807 M€ l’an dernier, le club catalan a vu son plafond augmenter de 149,962 M€ pour atteindre 582,769 M€. L’Atlético de Madrid a lui aussi le droit de dépenser un peu plus en passant de 336,989 M€ à 361,287 M€. À noter que, pour la deuxième année consécutive, le Séville FC est l’équipe ayant le plus petit total accordé (20,161 M€). Les Andalous ont même vu ce monant baisser de près de 2 M€ par rapport à la saison précédente.