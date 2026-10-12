Christophe Dugarry fustige le niveau de l’OM

L’image renvoyée par les joueurs de l’Olympique de Marseille, malgré leur succès à Troyes (2-0), ne cesse d’inquiéter les amoureux du club phocéen. Interrogé sur la rencontre, Christophe Dugarry a confié avoir eu énormément de mal à regarder la rencontre dans son intégralité. L’ancien attaquant a été choqué par la faiblesse technique des hommes de Bruno Genesio.

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🔵⚪️ Doit-on se contenter du résultat pour l’OM ? La suite après cette publicité 💥 Duga : "Il n’y a pas le choix, que veut-on d’autre ? C’est tellement pauvre dans le jeu. Est-ce qu’on se rend compte de la faiblesse technique ? C’est catastrophique ! Là ce n’est pas une question financière, il faut arrêter de se voiler la face. Cette équipe va jouer la relégation, c’est sûr et certain. C’était horrible, je suis sans voix. Je suis choqué"— Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 12, 2026

« T’as pas trop le choix, qu’est-ce que tu veux d’autre ? C’est tellement pauvre dans le jeu. Tu te rends compte de la faiblesse technique ? Tu te rends compte du nombre de mauvais contrôles, le nombre de mauvaises passes, le nombre de mauvais choix ? Il n’y a pas un contrôle orienté vers l’avant. Ils ont des charrettes ! Même Paixão, Gomes, Gouiri, qui sont censés être des techniciens, c’est catastrophique. On ne parle plus d’argent. Il faut arrêter de se cacher. Il y a de quoi faire une saison convenable. Là, on est au-delà de la catastrophe. Cette équipe d’hier va jouer la relégation. On se posait la question il y a quelques matches, on était quand même, optimisme. Mais si même ces joueurs de qualité sont incapables de faire des passes vers l’avant… C’était horrible ! Comment j’ai fait pour regarder ce match en entier », a-t-il confié au micro de RMC.