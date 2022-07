Côte d'Ivoire : Seko Fofana fait son retour chez les Éléphants

Après avoir longuement refusé de rejouer pour la sélection, Seko Fofana va finalement faire son retour avec les Éléphants. C'est sur son compte Facebook que la Fédération ivoirienne de football a annoncé la nouvelle.

Alors que Jean-Louis Gasset a entrepris la démarche de rencontrer tous les joueurs éligibles à la progression de la sélection, l'ancien coach stéphanois a pu s'entretenir avec le milieu de terrain lensois, et le convaincre de nouveau de représenter son pays. Son retour en sélection sera effectif dès septembre prochain à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. La possibilité de voir le joueur de 27 ans défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au Mondial 2022 grandit donc.