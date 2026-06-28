CdM 2026, Corée du Sud : une chaîne coréenne floute le visage du sélectionneur après le fiasco

La défaite de la Corée du Sud face à l’Afrique du Sud a provoqué une onde de choc dans le pays. Très critique envers le sélectionneur Hong Myung-bo, la chaîne publique KBS est allée jusqu’à flouter son visage dans un reportage et au cours d’une conférence de presse. Un traitement habituellement réservé aux criminels ou aux personnes impliquées dans de graves controverses. Une mise en scène qui illustre l’ampleur de la colère suscitée par le fiasco sud-coréen.

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Suite à la défaite choc de la #Corée du Sud 🇰🇷contre l’Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026, la chaîne KBS furieuse du fiasco, le média a été jusqu'à flouter comme un criminel le visage du sélectionneur Hong Myung-bo. pic.twitter.com/dwBYBq8l7G — AsieNews (@AsiaNews_FR) June 28, 2026

La Corée du Sud, qui avait pourtant bien lancé son tournoi avec une victoire contre la République tchèque (2-1), a ensuite enchaîné deux défaites et a terminé troisième du groupe A, insuffisant pour accéder aux seizièmes de finale. Ce nouvel échec prolonge une période difficile pour les Guerriers Taeguk, qui n’ont plus atteint les huitièmes de finale d’une Coupe du Monde depuis 2010, malgré une génération emmenée par Heung-min Son et Kang-in Lee. La démission de Hong Myung-bo a d’ailleurs été depuis annoncée.