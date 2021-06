Valence, OM : Daniel Wass évoque son avenir

Annoncé dans le viseur de l’OM, Daniel Wass a été interrogé sur son avenir mardi en conférence de presse. Le joueur du Valence CF, à qui il reste un an de contrat, a préféré botter en touche, affirmant que « ce sont les médias qui ont écrit à ce sujet. J'ai dit que je ne voulais rien entendre avant la fin du Championnat d'Europe. Ce sera à 100% une décision familiale. Ce n'est pas seulement ma propre décision », rapporte Marca.

Daniel Wass participe actuellement à l’Euro 2020 avec la sélection du Danemark. Titulaire lors des trois matches de poule, il a été contraint de déclarer forfait pour le huitième de finale face au Pays de Galle pour des raisons de santé non liées au coronavirus. Mais il pourrait être présent samedi contre la République Tchèque : « je me sens mieux maintenant. J'étais au lit depuis trois ou quatre jours avec une pharyngite et un peu de fièvre. »