OL : Duje Ćaleta-Car a trouvé son nouveau club

Sans grande surprise, Duje Ćaleta-Car va quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Arrivé en 2023 en provenance de Southampton, le défenseur croate n’entrait déjà pas dans les plans de Paulo Fonseca la saison dernière. Il avait été prêté à la Real Sociedad, où il s’était imposé comme un titulaire (27 matchs de Liga, 1 but). Cette fois, c’est du côté de l’Italie que l’ancien Marseillais va rebondir.

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Selon les informations de Marca, que nous sommes en mesure de confirmer, l’international croate (38 sélections, 1 but) va rejoindre Sassuolo, 11e de Serie A la saison dernière. Contrairement à ce qui était annoncé ces dernières semaines, le joueur ne sera pas libéré de sa dernière année de contrat, puisqu’il rejoindra les Neroverde sous la forme d’un transfert sec.

Accord trouvé entre l’OL et Sassuolo

Selon nos informations, Lyon et Sassuolo ont trouvé un accord pour le défenseur de 29 ans ces dernières heures. Caleta-Car devrait ainsi retrouver de vieilles connaissances de la Ligue 1 du côté de Sassuolo : les anciens Marseillais Ismaël Koné et Darryl Bakola, l’ancien Lorientais Armand Laurienté, mais aussi son ancien coéquipier à l’OL, Nemanja Matic.

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Pour Lyon, déjà bien fourni dans ce secteur de jeu (Niakhaté, Mata, Kluivert, Kamara…), ce départ va contribuer à libérer une partie de la masse salariale, toujours encadrée par la DNCG. Avant Caleta Car, Afonso Moreira et Martin Satriano avaient également quitté le club cet été. Et d’autres départs pourraient suivre d’ici mardi…