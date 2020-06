Real Sociedad - Real Madrid : les compositions sont là

Alors que le FC Barcelone s'est cassé les dents sur le Séville FC vendredi, son dauphin, le Real Madrid peut immédiatement recoller. Pour cela, les Merengues auront fort à faire contre une Real Sociedad organisée en 4-2-3-1. Alex Remiro évolue dans les buts devant une défense constituée de Andoni Gorosabel, Diego Llorente, Robin Le Normand et Nacho Monreal. Igor Zubeldia et Mikel Merino composent le double pivot. Enfin Alexander Isak est soutenu par Portu, Martin Odegaard et Mikel Oyarzabal.

De son côté, Zinedine Zidane organise son équipe dans un 4-3-3. Thibaut Courtois officie dans les cages derrière Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Federico Valverde, Toni Kroos et Casemiro se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Vinicius Junior et James Rodriguez accompagnent Karim Benzema en attaque.

Les compositions :

Real Sociedad : Remiro - Gorosabel, Llorente, Le Normand, Monreal - Zubeldia, Merino - Portu, Odegaard, Oyarzabal - Isak

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos - Vinicius, Benzema, James