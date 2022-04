PSG-Lens : la réaction de Marquinhos après le titre

Malgré un match nul à 11 contre 10, le PSG a tout de même validé son titre de Champion de France de la saison 2021/2022. Le dixième titre de son histoire, un record en France. Mais au Parc des Princes, ce samedi soir, l'ambiance n'était pas vraiment à la fête alors que les supporters ont quitté le stade à la 75eme comme prévu et ont décidé de célébrer le titre sans les joueurs. Au micro de Canal+, Marquinhos a semblé touché par la situation.

La suite après cette publicité

«Comme on dit toujours, il ne faut pas l'oublier. Ça fait mal quand on ne gagne pas. La saison dernière, on n'a pas gagné (le titre) et ça nous a fait très mal. Il faut en profiter au maximum quand on gagne, ça fait plaisir. C'est dommage pour l'ambiance. C'est notre passion, on a commencé le foot très jeune, et c'est pour ça qu'on essaie de prendre un maximum de plaisir. Dommage que ce ne soit pas avec les supporters, mais on doit faire avec. Il y a toujours le bon côté, mais il faut aussi prendre le mauvais côté. Le bon côté, il faut le valoriser et c'est ce qu'on fait maintenant. On a gagné le titre, il faut continuer avec les bonnes choses, le travail fait durant toute la saison. Même si on n'a pas été très loin en Europe, en France il y a des voyages difficiles. C'est toujours des efforts à faire, c'est pour ce qu'il faut valoriser notre travail. »