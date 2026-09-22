Liverpool a trouvé son nouveau directeur sportif

Un come-back se prépare à Anfield ! D’après The Athletic, Julian Ward est pressenti pour redevenir le directeur sportif de Liverpool, succédant ainsi à Richard Hughes parti rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal. Déjà à ce poste lors de la saison 2022-2023, le dirigeant de 45 ans officie actuellement comme directeur technique de Fenway Sports Group (FSG). Homme fort du recrutement des Reds par le passé, c’est notamment lui qui avait bouclé les venues de Luis Díaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo et Alexis Mac Allister.

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En plus des départs récents de Richard Hughes et du patron du football Michael Edwards, la structure dirigeante de Liverpool évolue profondément après la vente par FSG de près de 40 % des parts du club à un consortium incluant le milliardaire américain Jeff Bezos. C’est l’heure aux grands chamboulements, et aux grands retours, sur les bords de la Mersey.