Le FC Barcelone a fait une première offre à Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé (23 ans) a renversé la vapeur. Et de quelle manière ! Longtemps critiqué à Barcelone pour ses blessures à répétition et une hygiène de vie considérée à l’époque comme inadaptée au très haut niveau, l’international français (23 sélections, 3 buts) avait tout du flop industriel après un transfert ayant coûté plus de 120 M€ au FC Barcelone en 2017. Régulièrement annoncé partant, notamment dans le cadre de l’opération Neymar en 2019, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund et du Stade Rennais a toujours refusé de plier bagage.

Et aujourd’hui, son envie de s’imposer en Catalogne est récompensée. Après une reprise en main personnelle, Dembélé (34 matches, 10 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues) fait désormais partie des premiers choix de Ronald Koeman. L’entraîneur hollandais n’a d’ailleurs pas été avare en compliments. « Il nous donne beaucoup avec sa vitesse en face à face et il a joué dans toutes les positions. Il est meilleur physiquement et la clé cette saison a été sa régularité au travail. (…) Vous êtes surpris par sa performance ? Pas moi. Quand les blessures le laissent tranquille et qu'il va bien physiquement, il nous donne beaucoup. »

Une augmentation progressive

Et son cas est devenu l’une des priorités du nouveau président des Culés, Joan Laporta. Face au net regain de forme de leur attaquant, les Blaugranas veulent prolonger un contrat qui s’achève en 2022. Un désir d’aller vite puisque Manchester United, le PSG et Liverpool seraient sur ses traces. Et selon Sport, les Blaugranas ont dégainé en formulant une première proposition à leur numéro 11, à savoir une prolongation jusqu’en 2025.

Aucun détail sur le nouveau salaire offert au Français n’a filtré, mais le quotidien explique que le Barça lui a proposé une augmentation progressive (par saison), tout en respectant les contraintes financières d’un club très endetté. De quoi laisser planer le doute sur la capacité des Catalans à pouvoir boucler des opérations plus ambitieuses (type Haaland). Pour rappel, Ousmane Dembélé perçoit actuellement environ 12 M€ par saison de salaire.