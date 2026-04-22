Samir Nasri ironise sur Liam Rosenior

C’est la sensation de la soirée en Premier League : Chelsea a limogé Liam Rosenior moins de 4 mois après sa nomination, suite à 5 défaites consécutives, sans but inscrit, en championnat. Sur Canal+, Samir Nasri a eu un mot au sujet du coach anglais, qui avait quitté Strasbourg pour répondre à l’appel des Blues.

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« Il va s’en mordre les doigts. Je pense que lui… Strasbourg va peut-être jouer une finale de Coupe de France, peut aller en finale de coupe d’Europe et lui aura tenu 104 jours Chelsea », a-t-il ironisé, avant d’avoir une analyse plus large. « C’est dommage, au départ, il a eu de bonnes idées, de monter Fernandez d’un cran, ça fonctionnait bien, avec James au milieu, Gusto titulaire. Ca marchait bien. Ca coïncide avec le retour de Cole Palmer cette série de mauvais matches. »