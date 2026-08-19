Feyenoord : vers un départ pour Oussama Targhalline ?

Selon nos informations, Oussama Targhalline pourrait bien quitter Feyenoord contre toute attente. Comme révélé par ESPN, et confirmé par nos soins, les deux parties avaient entamé des discussions cet été autour d’une prolongation, mais les négociations sont bloquées. La proposition formulée par Feyenoord n’est pas jugée intéressante par le milieu marocain de 24 ans.

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Sous contrat jusqu’en 2028, l’international marocain a très peu été utilisé depuis le début de la saison, avec seulement cinq minutes disputées lors de la première journée, avant de rester sur le banc sans entrer en jeu lors de la deuxième. Une situation assez éloignée de celle vécue la saison passée, où il avait disputé 33 rencontres avec Feyenoord, pour 2 buts et 4 passes décisives. Alors que son entraîneur semble aujourd’hui privilégier d’autres profils au milieu de terrain, un départ est désormais clairement à l’étude, et les prochaines semaines pourraient être mouvementées. Des clubs de Ligue 1, où il s’est révélé, sont à l’affût dans ce dossier.