Manchester United : Paul Pogba va toucher une prime polémique

La suite après cette publicité

Manchester United et Paul Pogba, c’est officiellement terminé. Hier, peu après 13h, le club anglais a enfin annoncé le départ du milieu de terrain français, dont le contrat s’achève ce mois-ci. « Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour les prochaines étapes d'un voyage remarquable. »

De son côté, l’ancien Havrais n’a pas manqué lui non plus l’occasion de faire ses adieux au géant britannique via ses réseaux sociaux. « Je me sens privilégié d'avoir joué pour ce club. Beaucoup de beaux moments et de beaux souvenirs, mais surtout un soutien inconditionnel des fans. Merci Manchester United. » Un départ gratuit qui ne semble pas déclencher une énorme vague de regrets du côté d’Old Trafford.

« L’insulte finale »

En effet, le champion du monde tricolore n’a jamais su enthousiasmer les fans des Red Devils depuis son retour au bercail en 2016. Souvent blessé et trop irrégulier, Pogba a surtout provoqué l’ire des consultants anglais et symbolisait ce MU très décevant malgré une pléiade de stars grassement payées. Sauf incroyable surprise, le natif de Lagny-sur-Marne va donc quitter l’Angleterre assez rapidement puisqu’il est attendu du côté de Turin.

Mais en attendant, le Français s’offre une dernière polémique outre-Manche. Le Times révèle que le joueur va toucher une prime de « loyauté (fidélité) » de 4,4 M€ ! « L’insulte finale », ajoute le Daily Mail qui rappelle que le Français a coûté au total environ 256,5 M€ à Manchester United (transfert, salaire, bonus compris) pour une Ligue Europa et une Carabao Cup conquises en six ans…