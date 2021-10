Coupe d'Allemagne : le Bayern Munich se fait humilier 5-0 par Gladbach !

Après les qualifications du Borussia Dortmund et du RB Leizpig hier, les seizièmes de finale de Coupe d'Allemagne se poursuivaient. Et contrairement aux deux clubs cités, le Bayern Munich ne se mesurait pas à une équipe de division inférieure mais à un gros poisson : le Borussia Mönchengladbach. Les Bavarois se sont tout simplement inclinés sur le score de 5-0. Oui, vous avez bien lu...

La suite après cette publicité

L'équipe de Julian Nagelsmann avait pourtant le plein de titulaires sur la pelouse, mais très vite, Koné a ouvert le score pour les Blanc et Noir, avant un doublé de Bensebaini. Embolo s'est lui offert un doublé en deuxième période, infligeant un score qu'on a très peu l'habitude de voir avec le Bayern... du moins dans ce sens là. Un résultat qui va faire parler dans les prochains jours outre-Rhin. On notera aussi la qualification d'Hanovre face à Dusseldorf (3-0) et celle de Cologne contre Stuttgart (2-0).