Real Madrid : la nouvelle recrue au milieu se confirme

Ces dernières heures, différents médias espagnols ont évoqué un intérêt prononcé du Real Madrid pour un milieu de terrain assez peu connu : Sergio Martinez, jeune joueur de 19 ans du Racing de Santander. Il a d’ailleurs marqué le week-end dernier pour ses débuts en Liga face à Villarreal.

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Et comme l’indique Marca, le joueur va bien s’engager avec le Real Madrid. Sa clause libératoire est de 3 millions d’euros, une somme que les Merengues devraient payer sans trembler, et il devrait faire partie de l’effectif du Real Madrid Castilla, tout en étant régulièrement appelé chez les A.