Nice : une offensive de Premier League pour Melvin Bard

Plutôt mal parti au début de l’été en raison de contraintes financières majeures, l’OGC Nice est tout de même parvenu à réaliser un mercato estival particulièrement cohérent. Sans disposer de gros moyens, le club azuréen s’est renforcé intelligemment en enregistrant les arrivées libres ou en prêt d’Elye Wahi, Nathan Ngoumou, Axel Witsel et Laurent Abergel, tout en s’attachant les services de Gauthier Hein pour seulement 1,7 million d’euros. Un joli tour de force qu’il faut accorder au travail de Roger Ricord, qui s’est également démené pour orchestrer un dégraissage d’envergure. Le nouveau directeur sportif du Gym est en effet parvenu à exfiltrer Charles Vanhoutte, Jérémie Boga, Terem Moffi, Tom Louchet, Gabin Bernardeau, l’obscur Mattia Viti et très probablement Mohamed-Ali Cho dans la foulée, allégeant considérablement la masse salariale.

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Cependant, à seulement une semaine de la clôture du marché, la sérénité n’est pas totalement de mise sur la Côte d’Azur. Roger Ricord redoute un coup de trafalgar dans la dernière ligne droite, alors que les jeunes Antoine Mendy et Peprah Oppong attisent déjà les convoitises. Mais c’est surtout le dossier Melvin Bard qui fait aujourd’hui trembler la direction niçoise. Devenu un véritable pilier de l’effectif avec près de 200 rencontres professionnelles disputées sous le maillot rouge et noir, le piston gauche de 25 ans plaît énormément outre-Manche. Selon nos informations, une écurie de Premier League prépare concrètement une offensive pour tenter de l’arracher. Sous contrat pour encore deux saisons et estimé à 10 millions d’euros sur Transfermarkt, l’ancien international olympique tricolore, qui avait été ciblé l’été dernier par Sunderland, ne sera toutefois pas cédé facilement : le Gym réclamera un chèque bien supérieur pour accepter de libérer son cadre à quelques jours du terme du mercato.