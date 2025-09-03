Chelsea a décidé de ne pas inscrire l’une de ses recrues en Ligue des Champions

Alors que les différents clubs européens ont finalisé leur liste pour la première partie de la Ligue des Champions, soit la phase de ligue qui se déroulera jusqu’au mercredi 28 janvier prochain, Chelsea a dû faire des choix forts. Les Blues ont ainsi décidé de ne pas inscrire le Français Axel Disasi.

Mais ce n’est pas tout, le club anglais a décidé de ne pas inscrire dans sa liste le milieu offensif Facundo Buonanotte (20 ans) qui était prêté l’an dernier à Leicester (5 buts et 2 passes décisives en 31 matches) par Brighton. L’Argentin devra attendre avant de faire ses débuts en Ligue des Champions.