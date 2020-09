PSG : la statistique historiquement faible du début de saison

Une finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich, puis un retour à la Ligue 1 contre Lens et l'OM. Bien qu'à des niveaux et des enjeux différents, ces 3 matchs se sont soldés par des défaites pour le PSG. Un début de saison inquiétant des Parisiens, même si de nombreux cadres manquaient à l'appel contre les promus nordistes. Après 3 journées et 2 matchs, les hommes de Thomas Tuchel sont 18e de Ligue 1, avec 0 point.

La suite après cette publicité

Une chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. D'ailleurs, une statistique vient accabler encore plus le début de saison du club de la capitale. Il s'agit de la deuxième saison, dans toute l'histoire du club, que Paris commence son championnat par deux défaites, avec aucun but marqué. L'autre fois, c'était en 1978-79 !