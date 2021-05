PSG : Marquinhos veut sa revanche sur Monaco

Battu deux fois par l'AS Monaco en Ligue 1 cette saison, le Paris SG veut sa revanche ce mercredi, en finale de Coupe de France, au Stade de France. Marquinhos (27 ans) l'a assuré en conférence de presse.

«On connaît l’adversaire, c'est un grand choc, ils nous ont battus deux fois cette année, à nous de bien nous préparer pour les battre demain en finale. (...) Chaque équipe a sa stratégie, on a fait de bonnes choses et des moins bonnes sur ces deux matches, Monaco est une équipe efficace, surtout au Parc des Princes contre nous. Ils ont bien défendu, bien couru, bien profité des occasions. On doit casser les lignes. Ça va être un bon match», a-t-il lancé, saluant le niveau monégasque cette saison. «Franchement, c’est bien, on aime avoir de la concurrence, on est des compétiteurs, on aime jouer contre des équipes qui nous mettent en difficulté, Monaco en est une». Vivement demain.