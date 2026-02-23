Benfica : Gianluca Prestianni suspendu provisoirement

La sanction est tombée pour Gianluca Prestianni (20 ans). L’ailier du SL Benfica était accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Vinícius Júnior lors du match aller face au Real Madrid, disputé à Lisbonne. Ce qui avait logiquement provoqué la colère du Brésilien et de l’ensemble du Real Madrid, mais l’Argentin avait nié en bloc. Et après l’ouverture d’une enquête par l’UEFA sur ces allégations de comportement discriminatoire, l’instance européenne a rendu son verdict.

La suite après cette publicité

L’UEFA a annoncé la suspension provisoire d’un match pour Gianluca Prestianni, après un comportement jugé discriminatoire. En conséquence, le joueur manquera la rencontre retour contre la formation madrilène, au Santiago Bernabéu, mercredi (21 heures). Dans son communiqué, l’instance dirigeante du football européen précise que « cette sanction n’invalide aucune décision qui pourrait être prise ultérieurement, après la conclusion de l’enquête en cours et sa présentation respective aux instances disciplinaires de l’UEFA ».