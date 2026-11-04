Galatasaray : Aleksey Batrakov le prodige russe manqué par le PSG qui cartonne en Turquie

Double champion d’Europe, le Paris Saint-Germain s’impose logiquement comme la meilleure équipe du monde. Sur ce début de saison, le club francilien le confirme aussi bien en Ligue 1 qu’en Europe à l’instar de ses succès contre Manchester City (4-2) et le FC Barcelone. Cet été, le recrutement a été actif avec les arrivées de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ferran Torres (FC Barcelone), Mika Godts (Ajax Amsterdam), Lucas Digne (Aston Villa) ou encore Alessandro Longoni (AC Milan). Parmi ces arrivées, on aurait pu également trouver Aleksey Batrakov. Jeune milieu offensif russe de 21 ans, le natif d’Orekhovo-Zuevo était sur les tablettes du club francilien. Son agent Anton Mitryushkin aurait même annoncé un transfert quasiment bouclé : «il y a 95 % de chances que Batrakov rejoigne le PSG. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu plus de dix conversations téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. Il y a de fortes chances que cela se concrétise. Il faudrait un cas de force majeure pour empêcher cette transaction.»

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Mais finalement, ce cas "de force majeure" est arrivé. Le Paris Saint-Germain a bien apprécié le profil du Russe, mais s’est tourné vers d’autres options. Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts ont ensuite renforcé le secteur offensif du club de la Capitale. Aleksey Batrakov a toutefois su rebondir. S’il a d’abord repris le championnat russe avec le Lokomotiv Moscou, le milieu offensif de 21 ans a finalement été vendu du côté de Galatasaray moyennant un chèque de 25 millions d’euros. Une sacrée somme pour le club turc, pour celui qui était la deuxième tête d’affiche du mercato derrière un certain Rafael Leão. Et alors que les débuts du Portugais sont assez mitigés avec 1 but et 1 passe décisive en 9 matches, la situation est bien plus favorable pour Aleksey Batrakov.

Batrakov dans le viseur du Barça

Rapidement, Okan Buruk l’a installé titulaire dans son 4-2-3-1 en tant que meneur de jeu. Auprès de Barış Alper Yılmaz et Yunus Akgün, il s’amuse en soutien de Victor Osimhen. S’il a eu besoin de quelques matches pour trouver son rythme de croisière, il cartonne depuis début octobre. Titulaire indiscutable, il est à la création et oriente le jeu de son équipe. Efficace, il se montre précieux dans le dernier tiers, que ce soit dans la passe et même le but. Il affiche 1 but et 3 passes décisives en 8 matches de Süper Lig mais c’est surtout en Ligue des Champions qu’il impressionne sur le plan comptable. Buteur contre le FC Barcelone (défaite 4-1), il a également marqué un but important et livré une grosse prestation contre Lille (4-2). Ce mardi contre Stuttgart, il a de nouveau frappé fort. Auteur d’un doublé précoce, il a permis à son équipe de gagner 2-0 et affiche ainsi 4 buts en 4 matches pour ses débuts dans la compétition. Les supporters turcs n’hésitent d’ailleurs pas à entonner la célèbre chanson de la "Kalinka" à chaque fois qu’il dépose le ballon au fond des filets.

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Son coach Okan Buruk est totalement sous le charme : «la qualité la plus importante est l’esprit d’équipe. Batrakov incarne parfaitement ce type de joueur. Il a soif de jouer – ce qui, à mon avis, est primordial – et il aspire à la victoire. La perspective de disputer la Ligue des Champions le motive et il a une immense ambition. Le professionnalisme de Batrakov et son souci du collectif sont autant de qualités positives. Il joue avec un dévouement exceptionnel, une des qualités les plus importantes dans le football. Il donne le meilleur de lui-même et s’efforce de répondre précisément à nos attentes.» Ses prestations ne sont pas passées inaperçues et le FC Barcelone se montre désormais intéressé par son profil. Nul doute que le transfert raté au Paris Saint-Germain d’Aleksey Batrakov n’a été qu’un contre-temps et qu’il devrait arriver rapidement dans une équipe d’élite s’il continue sur cette dynamique. D’autant que sa clause libératoire s’élève à seulement 50 millions d’euros …