Gareth Bale pourrait revenir au Real… sans Zidane

Il y a deux mois de cela, le retour de Gareth Bale à Tottenham tournait au fiasco. Souvent blessé, peu utilisé, le Gallois commençait à agacer José Mourinho. Et pourtant, depuis quelques semaines, c’est tout l’inverse. L’attaquant de 30 ans marche sur l’eau. Il a inscrit six buts sur les six derniers matches de son équipe. Une forme qu’apprécie beaucoup le Real Madrid.

Selon les informations d’AS, le Real Madrid se réjouit de la forme de Gareth Bale. Pourquoi ? Parce qu’il permet aux Merengues d’avoir plus de chance de le vendre cet été à Tottenham. Mais problème, le joueur qui appartient au Real Madrid a prouvé qu'il était encore capable de marquer (10 buts cette saison), ce qui n’est pas le cas des autres attaquants du Real (Hazard, Asensio, Vinicius…). Le quotidien espagnol explique que la possibilité de le voir revenir dans les rangs de Madrid cet été n’est pas à exclure surtout si Zidane n’est plus l'entraîneur du Real.