Gonzalo Higuain aimerait voir Lionel Messi en MLS

Où Lionel Messi finira-t-il sa carrière ? C'est une question que tout fan de football se pose. Retirera-t-il ses crampons au PSG, avec qui il a encore 1 an et demi de contrat ? Au Barça, son club de coeur et seul véritable amour ? En Argentine, comme il l'a souvent laissé entendre ? Ou en MLS comme bon nombre de grands joueurs qui veulent finir leur carrière dans un cadre de vie agréable et dans un championnat supposé plus simple qu'en Europe.

La suite après cette publicité

Son ami Neymar a en tout cas révélé que le championnat américain pourrait le tenter dans le futur, même si le patron de la MLS aurait rejeté l'idée. Selon AS, un autre ami de La Pulga, Gonzalo Higuain, qui évolue à l'Inter Miami, le club de David Beckham, espère que le septuple Ballon d'Or rejoindra un jour les États-Unis : «c'est un championnat très important et il se développe beaucoup. Des joueurs importants arrivent et je pense qu'à l'avenir, elle va continuer à se développer beaucoup plus. J'espère que [Messi ira en MLS] parce que ce serait un avantage pour la MLS et pour le pays, et s'il le souhaite, il s'amusera et sera heureux ici.»