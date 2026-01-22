Menu Rechercher
OM : Timber et Nwaneri ont passé leur visite médicale

Quinten Timber pose avec le maillot de l'OM @Maxppp

Quinten Timber et Ethan Nwaneri sont arrivés à Marseille mercredi et ont été accueillis par de nombreux supporters à l’aéroport de Marseille Marignane. Le milieu international néerlandais de 24 ans va s’engager pour 4,5 ans tandis que le crack d’Arsenal vient renforcer en prêt l’attaque marseillaise jusqu’à la fin de la saison.

Les deux joueurs ont passé leur visite médicale sans encombre ces dernières heures et vont s’engager officiellement ce vendredi avec le club phocéen selon nos informations. Deux renforts de poids pour Roberto De Zerbi mais sans doute pas le dernier dans ce mercato d’hiver comme l’a d’ailleurs indiqué au micro de Canal+ Medhi Benatia avant OM-Liverpool.

Pub. le - MAJ le
