OM : enfin le réveil de Michaël Cuisance

À l'avant-dernière passe, Dario Benedetto. À la passe décisive, Luis Henrique. Et au but, Michaël Cuisance. L'orchestre qui a mis en musique le but vainqueur de l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais n'est pas celui qui berce habituellement les oreilles phocéennes, loin de là. Et on peut même dire que peu de monde attendait quelque chose de ces trois hommes à leurs entrées en jeu. Ce sont pourtant eux qui ont offert la victoire, et cela fera sûrement un bien fou au troisième nommé. Car jusqu'à hier soir, Michaël Cuisance représentait surtout la plus grande déception de la saison marseillaise.

Couvé par André Villas-Boas, un peu chahuté par Nasser Larguet, Cuisance a découvert qu'il n'avait pas un crédit immense auprès de Jorge Sampaoli. Déjà parce qu'il n'a pas débuté titulaire alors que Rongier, Gueye et Ntcham n'étaient pas disponibles. Dans le schéma de jeu mis en place par l'Argentin, il y avait pourtant deux milieux relayeurs, qui ont été personnifiés par Khaoui et Thauvin, dont ce n'est pas le poste habituel. Premier coup dur pour le Français de 21 ans.

Sampaoli veut le conserver

Le deuxième est intervenu lorsque c'est Luis Henrique qui a été lancé pour remplacer Khaoui, dans un poste hybride mi-milieu mi-ailier. Finalement, il a pu entrer, à la 81e minute. Difficile alors d'imaginer qu'il serait celui qui débloquerait la situation. Pourtant, c'est bien ce qu'il est parvenu à faire, d'une tête rageuse bien exécutée, avec un timing de saut parfait, pour tromper Gomis. Un but libérateur pour celui qui n'avait pas trouvé le chemin des filets depuis le début de son aventure à l'OM ?

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a livré un discours positif au sujet de son jeune élément, et surtout de son avenir possible à l'OM. « Cuisance est un joueur qu'on avait étudié même avant de venir. Il a énormément de capacités. Aujourd'hui, il est bien entré, il a marqué et pour nous c'est un début. On a des échanges quotidiens, lui aussi réfléchit à la possibilité, mais s'il y a moyen de trouver un compromis pour qu'il reste, oui, nous le souhaitons ». Enfin une bonne nouvelle pour le joueur prêté par le Bayern Munich.