Davide Ancelotti sait exactement ce qu’il manque au Real Madrid

Alors que le Real Madrid n’y arrive plus depuis deux saisons, avec une saison blanche la saison passée et surtout déjà du retard au classement de Liga sur le Barça, l’ancien fidèle adjoint de Carlo Ancelotti, son fils Davide Ancelotti, aujourd’hui entraîneur du LOSC, s’est confié et a clairement expliqué ce qui manque actuellement au Real Madrid, sous-entendant que les départs de Modric et Kroos ont tout changé pour la Maison Blanche.

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« le Real Madrid ? Je ne veux pas que tout ce que je dis soit interprété comme une critique. Quand Modric ou Kroos jouaient, le ballon trouvait le joueur qui démarrait à chaque fois. Pour jouer un jeu vertical, il faut quelqu’un qui sache délivrer la passe. Jouer verticalement ne signifie pas seulement avoir huit joueurs qui peuvent courir, cela signifie aussi avoir quelqu’un qui peut les lancer. » a-t-il confié au journal AS, de quoi confirmer qu’il manque bien un élément au milieu de terrain au Real Madrid.