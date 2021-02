PSG : le dossier Dele Alli tombe à l'eau

Évoqué à plusieurs reprises comme un potentiel renfort du Paris Saint-Germain, Dele Alli (24 ans) ne va finalement pas quitter Tottenham. Ce qui était la tendance en cette dernière journée du mercato hivernal se confirme. D'après Sky Italia, le joueur va rester, car les Spurs ne lui ont pas trouvé de remplaçant.

Un coup dur pour Dele Alli qui joue de moins en moins avec le club londonien. Cette saison, le milieu offensif n'a disputé que 12 matches pour 2 buts et 2 passes décisives. Cette deuxième partie de saison s'annonce donc encore compliquée pour l'international anglais (37 capes, 3 buts).

Dele Alli > PSG deal is *not* happening. Definitely collapsed. The player was pushing to leave Spurs but Tottenham refused to let him go because they didn’t find a replacement. It’s over. ⛔️ #psg #thfc #spurs #DeadlineDay https://t.co/j9qEIjAi75