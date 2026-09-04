PSG : la drôle de réponse de Joâo Neves sur sa prolongation

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain s’est incliné face à l’AS Monaco (1-2), mais l’avant-match avait été marqué par une annonce particulièrement forte du club de la capitale. Le PSG avait officialisé six prolongations, dont celles de Luis Enrique et João Neves. Une annonce qui a forcément fait réagir, notamment concernant le milieu de terrain portugais, dont le nouveau contrat semblait tout juste avoir été conclu.

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Mais en zone mixte après la rencontre, João Neves a livré une confidence assez surprenante. Interrogé sur sa prolongation, le Portugais a expliqué : « Ma prolongation, je suis très content. Ça fait presque un an que j’ai prolongé mon contrat donc je suis très content. » Une révélation qui signifie donc que son nouveau bail était déjà signé depuis près d’un an, sans que l’information ne fuite. Le PSG aura ainsi réussi à garder le secret autour de l’une de ses prolongations les plus importantes.