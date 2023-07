JT Foot Mercato : le PSG part dans tous les sens !

Vague de départs sur Paris !

Alors que Kylian Mbappé a refusé l’offre d’Al-Hilal, le PSG avance sur d’autres dossiers, notamment dans le sens des arrivées ! C’est le poste de numéro 9 qui est au centre des attentions pour la direction. Selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale a dégainé une offre de 50 M€ pour Rasmus Højlund, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Atalanta. Sauf qu’il faut faire avec la concurrence de Manchester United qui a un temps d’avance sur ce dossier. Les Red Devils ne veulent pas débourser plus de 70 M€ pour l’attaquant, alors que son club réclame 100 M€. Les Parisiens s’activent aussi dans le sens des départs, avec notamment le dossier concernant Marco Verratti. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain pourrait signer un contrat de trois ans avec un salaire de 52 M€ par an, soit 156 M€ pour trois saisons. Il triplerait son salaire actuel assure le journal au papier rose. Paris attend au moins 80 M€. Entre son salaire et les indemnités de transfert, l’opération globale coûtera au moins 236 M€. D’après Marca, le petit hibou est d’accord avec le club saoudien mais le PSG a refusé une première offre de 30 M€ pour son joueur. Le milieu de terrain du PSG pourrait être sacrément dépeuplé puisque Renato Sanches est également sur le départ. Selon nos informations, l’AS Roma veut relancer le Portugais et les négociations avancent plutôt bien entre les différentes parties. Ce n’est pas le seul milieu de terrain parisien dans le viseur du club de la Louve, selon Il Messaggero. Fabian Ruiz plairait également beaucoup à José Mourinho. La Roma pourrait donc bien conclure un double deal avec Paris. Enfin, ça se précise pour Mauro Icardi à Galatasaray. Ces derniers jours, le club parisien et le club stambouliote sont tombés d’accord pour le transfert de l’Argentin, prêté la saison dernière. L’indemnité devrait être d’environ 10 M€.

Al-Hilal a trouvé sa nouvelle star !

D’après le Corriere dello Sport, la prolongation de contrat de Victor Osimhen au Napoli serait en bonne voie. Mais, un club pourrait encore jouer les trouble-fêtes. Après avoir essuyé le refus de Kylian Mbappé, Al-Hilal veut tenter sa chance avec l’attaquant nigérian, selon L’Équipe. Si Naples compte bien conserver son joueur, il sera difficile de refuser une offre XXL. Pour rappel, le président du Napoli avait fixé le prix d’Osimhen à 200 M€ minimum… Le club saoudien est donc prévenu.

Les officiels du jour :

Jordan Henderson s’est engagé avec Al-Ettifaq. Le capitaine de Liverpool retrouvera une autre ancienne gloire des Reds au sein de la formation saoudienne, son nouvel entraîneur Steven Gerrard. C’est donc la deuxième recrue en quelques heures pour la formation saoudienne. En effet, hier soir elle a officialisé l’arrivée de Moussa Dembélé, libre après son départ de l’OL. À 27 ans, l’attaquant va relever un nouveau défi. Abdoulaye Touré est désormais un joueur du Havre. Le club normand, fraîchement promu en Ligue 1, vient ainsi d’officialiser la signature de l’ancien capitaine du FC Nantes, qui évoluait cette saison du côté du Genoa. Il a signé, selon nos informations, pour deux saisons. Al-Hilal qui a frappé fort en claquant 60 M€ pour Malcom, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Le Brésilien évoluait jusque là au Zenit où il a brillé ces dernières saisons. Pressenti ces derniers jours, le départ de Rafael Ratao est désormais acté à Toulouse. Après deux saisons passées chez les Violets, le Brésilien de 27 ans rejoint l’EC Bahia. L’ailier gauche du TFC, qui a récupéré 2,5 millions d’euros dans l’opération, s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec le club brésilien.