OM : Nasser Larguet et Philippe Anziani confirmés pour Lens

La situation à Marseille est chaotique. Alors que l'avenir d'André Villas-Boas et surtout le nom de son remplaçant déchaînent les passions dans les médias et sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que l'OM joue ce mercredi. Un match de Ligue 1 comptant pour la 23e journée de Ligue 1, sur la pelouse du RC Lens.

Et les Phocéens seraient bien inspirés de gagner, eux qui sont sur une série de trois défaites et continuent de s'éloigner du train européen. Pour ce match, La Provence confirme que le responsable de la formation Nasser Larguet et le coach de la réserve Philippe Anziani seront sur le banc. RMC Sport ajoute le nom de Laurent Spinosi, entraîneur des gardiens de la réserve, pour compléter le staff. Un trio qui remplacera donc AVB le temps d'un match. Ou plus ?