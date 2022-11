Man City : un club veut se faire prêter Erling Haaland... pour 28 jours

La suite après cette publicité

En voici une histoire originale et amusante : alors que les championnats sont définitivement arrêtés en raison de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), certains joueurs, qui ne participent pas au Mondial, vont pouvoir souffler avant la reprise prévue fin décembre. C'est le cas de l'attaquant star de Manchester City, Erling Haaland, puisque la Norvège n'a pas réussi à se qualifier. Cependant, le modeste club d'Ashton United, évoluant en septième division dans la ligue régionale du nord de l'Angleterre, aurait contacté la direction des Cityzens pour se renseigner au sujet d'un prêt de 28 jours du buteur de 22 ans.

Le club britannique a d'ailleurs confirmé à travers un communiqué officiel publié sur son site internet, qui a crashé en raison d'un afflux trop important, souhaiter rapatrier le Norvégien au Hurst Cross Stadium : «Cela ferait sens pour les deux équipes. City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme, cela a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines. Nous pensons qu'il nous conviendra parfaitement et qu'il s'intégrera très bien à la dynamique de notre équipe», a déclaré alors le manager de l'équipe Michael Clegg. Ashton United, qui joue dans la Northern Premier League Premier Division, n'a marqué que 23 buts toute la saison et occupe la 11e place du classement.