Liverpool : bonne nouvelle pour Jérémy Jacquet

Cet automne, Jérémy Jacquet a eu l’honneur de faire ses premiers pas en équipe de France. Brillant en Ligue des Nations, le défenseur central de 21 ans n’a toutefois pas participé au match face à la Belgique (4-1) par mesure de précaution, après avoir ressenti une tension à l’ischio-jambier. Quatre jours plus tard, son entraîneur, Andoni Iraola, a fait savoir que son joueur était remis et disponible pour le choc de ce week-end contre Manchester City.

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« Il s’en est très bien sorti. Tout d’abord parce que c’est un très bon joueur. Vous avez vu des extraits, mais tant que vous ne l’avez pas à vos côtés au quotidien, vous ne pouvez pas apprécier à sa juste valeur ce dont il est capable. Je suis heureux pour lui personnellement, car faire ses débuts avec la France, c’est toujours difficile. Il a bien joué, il a de quoi être content, mais il a encore un long chemin à parcourir. Il est en forme et prêt à jouer. Il n’a pas disputé le dernier match avec l’équipe de France par mesure de précaution. Il ira bien, nous devons nous entraîner demain », a-t-il confié en conférence de presse.