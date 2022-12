Chelsea : Graham Potter botte en touche sur Benoît Badiashile

La suite après cette publicité

En conférence de presse après avoir battu Bournemouth (2-0) pour la 17e journée de Premier League, l’entraîneur de Chelsea Graham Potter n’a pas souhaité commenter le dossier Benoît Badiashile, annoncé avec insistance sur le départ du côté de l’AS Monaco pour rejoindre le club londonien. Pour rappel, selon nos informations, les Bleus ont déjà même envoyé une première offert au club du Rocher, un montant estimé aux alentours de 40 millions d’euros.

« Bien, malheureusement, ma réponse est que je ne parle pas de ceux qui ne sont pas des joueurs de Chelsea. Il y a beaucoup de gens qui sont liés à ce club et je perdrais votre temps et le mien si je répondais sur chacun d’entre eux. Je dis toujours que la responsabilité du club est d’essayer d’améliorer l’équipe lors de chaque mercato et dans chaque club. Mais mon travail en tant qu’entraîneur principal est d’essayer d’améliorer les joueurs que nous avons ici et l’équipe. »

