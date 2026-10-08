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Cristiano Ronaldo à un journaliste : « dis à ce blond d’arrêter de se faire injecter du Botox. On dirait une pomme »

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Pour ceux qui en doutaient encore, Cristiano Ronaldo est très susceptible. La star portugaise l’a une nouvelle fois prouvé. Le célèbre journaliste britannique Piers Morgan est un proche de CR7 et il a démontré que l’attaquant de 41 ans savait défendre ses amis.

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Dans son émission « Football Uncensored », Morgan a eu un vif accrochage avec un autre journaliste, Simon Jordan, qui l’a accusé de « lécher les bottes de Ronaldo ». Une attaque qui n’est pas restée sans réaction puisque Piers Morgan a montré un message que lui aurait envoyé Ronaldo en réponse à l’attaque de Jordan. « Dis à ce blond d’arrêter de se faire injecter du Botox. On dirait une pomme. »

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