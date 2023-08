Real Madrid : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles

La suite après cette publicité

Gros coup dur pour le Real Madrid à quelques jours du début de la saison 2023-2024 de Liga. En effet, son gardien de but belge Thibaut Courtois a été victime d’une rupture du «ligament croisé antérieur du genou gauche», comme l’a annoncé la Casa Blanca dans son communiqué, l’obligeant ainsi à passer sur le billard. Le portier de 31 ans s’est d’ailleurs prononcé sur sa longue absence par l’intermédiaire d’une publication sur ses réseaux sociaux.

«On ne s’attend jamais à vivre une telle chose, mais il faut maintenant l’accepter et tout faire pour la surmonter et revenir encore plus fort. Merci à tous pour votre énergie, votre amour et vos encouragements, je peux vous assurer que cela me motive à me rétablir le plus vite possible», a déclaré le Diable Rouge aux 102 sélections sur son compte Instagram. Une indisponibilité inattendue pour le club de la capitale, donc, qui a déjà commencé à lui trouver un remplaçant.