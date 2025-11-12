Mercato : Monaco fonce sur Clément Akpa !

«Quand le volet individuel est clair, on peut mettre un collectif. Et mon rôle, c’est de mettre un game plan et de mettre une structure où les défenseurs sont dépendants des attaquants. C’est ce qu’on a très bien fait pour apporter une sécurité à nos défenseurs. Après, individuellement, j’avais des défenseurs qui aimaient défendre. Tout ça combiné, ça a donné certainement une des meilleures défenses d’Europe l’année passée.» A son arrivée, Sébastien Pocognoli louait la solidité de la défense de son ancien club, l’Union Saint-Gilloise la saison passée et souhaitait mettre en place la même stratégie à l’AS Monaco, à savoir un 3-4-3 ambitieux. Seul problème, le club de la Principauté, actuellement 6e de Ligue 1, est décimé en défense.

La suite après cette publicité

Christian Mawissa est indisponible jusqu’à la fin du mois de novembre après une rechute face à Nantes tandis qu’Eric Dier est toujours touché à une cuisse. Le technicien belge est donc contraint de devoir miser sur un trident défensif expérimental composé de Thilo Kehrer, Mohammed Salisu et de Caio Henrique replacé dans l’axe. C’est ce onze qui a débuté face au RC Lens à Louis II (défaite 1-4). Avec l’enchaînement des rencontres et un manque de solutions défensives criant (le jeune Bradel Kiwa n’a pas encore joué en pro), Sébastien Pocognoli est loin de pouvoir bénéficier d’un effectif taillé pour son ambitieux 3-4-3. De quoi forcer le directeur sportif Thiago Scuro à s’activer sur le marché des transferts pour apporter des solutions et des renforts à son coach. Comme révélé dans nos colonnes, l’ASM, qui a déjà encaissé 21 buts en 12 matches (seuls Lorient et Metz ont fait pire en Ligue 1 cette saison) a longtemps espéré l’espoir du Stade de Reims Abdul Koné en tant que joker avant que celui-ci ne décide de prolonger son contrat avec le club champenois.

Qu’à cela ne tienne, l’homme fort du mercato monégasque a activé une autre cible de choix pour renforcer immédiatement son arrière garde. Selon nos informations, il s’agit de Clément Akpa, le solide et prometteur défenseur international ivoirien de l’AJ Auxerre. Véritable révélation de la saison passée en Ligue 1 (il faisait partie des défenseurs centraux remportant le plus de duels défensifs en 2024-25 en L1), Akpa connaît plus de difficultés cette saison au sein de l’actuelle lanterne rouge du championnat, pas vraiment aidé il est vrai par le mercato estival réalisé par l’AJA, qui n’a pas vraiment réussi à remplacer ses cadres.

La suite après cette publicité

L’AJ Auxerre refuse de libérer Clément Akpa en plein mois de novembre

Les deux clubs ont procédé à quelques échanges, mais n’ont pas été bien loin. Si Monaco était prêt à mettre une jolie somme sur la table pour tenter d’attirer ce défenseur de 23 ans à la marge de progression immense et capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral gauche que dans l’axe de la défense. Mais le club icaunais demande une dizaine de millions d’euros minimum et n’a pas prévu de laisser filer le pilier de sa défense (récemment prolongé jusqu’en juin 2028), titulaire à dix reprises cette saison en Ligue 1, sans possibilité de le remplacer en plein mois de novembre.

L’AS Monaco, qui veut recruter deux défenseurs centraux cet hiver (un gaucher et un droitier), pourrait revenir à l’assaut dès le mois de janvier. Il faudra alors faire face à une solide concurrence en France, mais aussi en Europe tant le profil d’Akpa plaît aux recruteurs depuis quelques mois. Ces dernières semaines, le FC Nantes est venu aux renseignements, de même qu’un club italien et un club espagnol. Vu la situation sportive de l’AJA, la polyvalence du joueur et sa marge de progression nul doute que le mercato hivernal risque d’être agité pour le natif de Meudon…