Mercato : la bonne affaire Théo Zidane est disponible !

Tous les regards sont logiquement tournés vers l’Amérique, avec cette Coupe du Monde 2026 et les matchs couperet qui viennent de démarrer. Mais dans le même temps, les agents, les clubs et même les joueurs sont au four et au moulin, en quête de nouveaux challenges. C’est le cas des joueurs dont le contrat arrive à terme aujourd’hui. Si certains comme Bernardo Silva ou Ibrahima Konaté ont déjà trouvé un point de chute, d’autres, notamment ceux qui ont un statut bien moins important, sont encore dans le flou.

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C’est le cas de Théo Zidane, troisième fils de la légende Zinedine. Après deux saisons du côté de Cordoba, neuvième de Liga Hypermotion en 2025/2026, le milieu de terrain de 24 ans arrive en fin de contrat avec l’écurie andalouse. Après un premier exercice 2024/2025 plutôt convaincant, affichant des belles qualités de box-to-box en 22 titularisations en deuxième division espagnole, le joueur formé au Real Madrid a eu un peu plus de mal cette saison, la faute à des pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains de décembre à mars.

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Un Zidane à 0€

Tout indique qu’il ne va pas prolonger son contrat avec le club du sud de l’Espagne. C’est du moins ce qu’indiquait récemment le Diario de Cordoba, qui affirmait ainsi que les deux parties étaient assez loin d’envisager un accord. Surtout, des clubs seraient déjà venus aux nouvelles, dont Ceuta, autre pensionnaire de deuxième division espagnole, et onzième de la dernière édition de Liga Hypermotion.

Avec 57 matchs disputés en deux saisons, et 5 buts et une passe décisive au compteur, Zidane a confirmé être un joueur rodé pour ce niveau et risque donc de recevoir de nombreuses propositions, en plus de celle de Ceuta. Par le passé, il avait même été annoncé du côté de Getafe, en Liga, mais sa saison un peu irrégulière risque d’avoir refroidi l’intérêt des Azulones pour ses services. Nul doute que le milieu de terrain au grand gabarit - 1m96 - mais très technique rendrait bien des services à des clubs !