Ligue des Champions

LdC : le classement complet après la 5e journée

Par Maxime Barbaud
1 min.
Le trophée de la Ligue des Champions @Maxppp

Les rencontres de ce mercredi soir ont forcément eu un impact sur le classement de cette première phase de Ligue des Champions, à commencer par le PSG. Vainqueur de Tottenham 5-3, le champion d’Europe en titre est remonté à la 2e place, 3 points derrière Arsenal, seule équipe à avoir réalisé jusque-là un parcours sans faute.

Grâce à sa victoire sur la pelouse de l’Olympiakos, le Real Madrid prend la 5e place, alors que Liverpool est 13e après avoir connu une nouvelle soirée très compliquée. L’OM est 21e alors que Monaco est 23e donc virtuellement dans les équipes qualifiées en barrages.

Retrouvez le classement complet de cette phase de championnat de Ligue des Champions

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions

Ligue des Champions
